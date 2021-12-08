08 Декабря 2021
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
окно (2018) | Фото:Накануне.RU

На Урале школьница выпала из окна третьего этажа во время перемены

На Среднем Урале выясняют обстоятельства падения школьницы из окна во время перемены.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось 7 декабря в средней школе №51 в Каменске-Уральском. По предварительной информации, во время перемены ученица 7-го класса выпала из окна, расположенного на 3-м этаже. При падении девочка получила травму головы.

В настоящее время ребенок находится на стационарном лечении. Предварительный диагноз - "сотрясение головного мозга", угрозы жизни школьницы нет.

Сейчас прокуратура начала проверку, в ходе которой устанавливает все обстоятельства ЧП. Также будет проверено соблюдение законодательства при организации учебного процесса, об уведомлении родителей о травме ребенка и оказании первичной медицинской помощи.

Как заверили в ведомстве, при наличии оснований будут обязательно приняты меры реагирования.

Теги: школьница, окно, прокуратура



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