Родители в Челябинской области смогут посещать утренники в детских садах

Жительница Магнитогорска в ходе прямой линии попросила губернатора Алексея Текслера разрешить родителям посещать утренники в детских садах, передает корреспондент Накануне.RU.

Женщина рассказала, что её ребёнок находится в выпускной группе, но из-за коронавируса она не может посещать утренники в детском саду. На новогодний праздник родителям уже запретили посещать мероприятие.

Алексей Текслер поручил министру образования региона Александру Кузнецову разобраться в этой ситуации. Он подчеркнул, что никаких централизованных решений по недопуску родителей на утренники не принималось.

"Я даю поручение министру образования Александру Кузнецову вместе с муниципалитетами ещё раз проговорить со всеми, что у нас нет никаких в этой части ограничений", - отметил он.

Глава региона добавил, что допуск на мероприятия возможен только при соблюдении мер профилактики.