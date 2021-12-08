Курганский митрополит выступил против QR-кодов

Митрополит Курганский и Белозерский Даниил выступил против QR-кодов. Текст его комментария опубликовала Курганская епархия.

Он отметил, что законопроект будет препятствовать Церкви исполнять свою миссию, потому что власти могут запретить приходить в храмы невакцинированным.

"Есть у тебя код – проходи, нет – останешься без церковных служб, таинств и главного нашего лекарства – причастия Святых Христовых Тайн. Но если закон человеческий вступает в конфликт с Божиим законом, то это противоречит нашей христианской совести", - сказал иерарх.

Он вспоминает, что всегда принимал и здоровых, и больных, и причащаются все вместе из одной чаши.

"А сейчас нам предлагают разделять людей – на привитых и не привитых, болевших и не болевших, имеющих QR-код и не имеющих его. С этим я, как священнослужитель, как епископ, согласиться не могу", - подчеркнул митрополит Даниил.

Владыка также сомневается в том, что QR-коды имеют отношение к здоровью людей.

Интересно, что в Евангелии приводятся слова самого Христа, что "не здоровые имеют нужду во враче, но больные", проводящие параллель между грехом и болезнью.

Активно агитирует за QR-коды и принуждение к вакцинации глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского Патриархата митрополит Иларион. Он даже подозревает, что за теми, кто против этого, стоит заграница.

Позиция РПЦ в вопрос вакцинации однозначна: добровольность. Однако наиболее активной медийной фигурой является глава ОВЦС, который постоянно призывает к ужесточению мер. При этом, как отмечал замдиректора Центра исторической экспертизы и государственного прогнозирования при РУДН Борис Якеменко, "сказать, что у Илариона нет авторитета среди верующих, - это не сказать ничего".