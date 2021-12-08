На выборы депутатов Госдумы потрачено 18,6 миллиардов рублей - ЦИК

Центризбирком России сегодня подвел окончательные итоги выборов в Государственную думу. В первую очередь – финансовые итоги, поскольку "итоги голосования" уже несколько месяцев принимают законы.

ЦИК одобрила отчет о расходовании средств федерального бюджета, которые были выделены на подготовку и проведение выборов.

Так, из федерального бюджета было выделено 21,4 млрд руб., израсходовано – больше 18,6 млрд руб., остатки вернутся в бюджет.

Сегодня же отчет, как ожидается, будет передан в Госдуму и Совет Федерации.

Зампред ЦИК России Николай Булаев заявил: "Сегодня мы завершаем избирательную кампанию по выборам депутатов Государственной Думы восьмого созыва, именно сегодня будет утвержден финансовый отчет о расходовании средств, выделенных из федерального бюджета на подготовку и проведение федеральных выборов и после его утверждения направлен в палаты Федерального Собрания Российской Федерации. После этого избирательная кампания считается завершенной".