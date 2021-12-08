08 Декабря 2021
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Политика
пандус, инвалид, инвалидное кресло (2021) | Фото: Алексей Вихарев

Депутат Алексей Вихарев помог установить пандус в доме, где живет женщина без ног

Депутат Екатеринбургской городской думы, руководитель медицинской фракции помог с установкой пандуса в одном из домов уральской столицы.

Таким образом он откликнулся на обращение родственницы женщины без обеих ног, которая проживает в доме по ул. Таганская, 24/3.

"Ко мне обратилась Марина, её мама Ольга – инвалид без ног. Женщина рассказала, что в их подъезде был пандус, но он не соответствовал нормам. По нему невозможно поднять или спустить инвалидную коляску, так как колёса проваливались в отверстие между частями пандуса. Марина попросила сделать более удобную конструкцию. Пообщался с руководством управляющей компании, обслуживающей дом, договорились, какой пандус установить. Сделали его оперативно, испробовали, удобно для всех жильцов".

пандус, инвалид, инвалидное кресло(2021)|Фото: Алексей Вихарев

пандус, инвалид, инвалидное кресло(2021)|Фото: Алексей Вихарев

Теги: Алексей Вихарев, пандус



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