08 Декабря 2021
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Экономика За рубежом
Сауле Омарова (2021) | Фото: Reuters / Tom Brenner

Уроженка СССР отказалась от назначения на пост в минфине США

Уроженке СССР Сауле Омаровой пришлось отказаться от назначения на должность регулятора банков в министерстве финансов США.

По информации пресс-службы Белого дома, президент Соединенных Штатов Джо Байден удовлетворил просьбу Омаровой об отзыве ее кандидатуры.

Ранее против кандидатуры Омаровой выступили сенаторы обеих партий. В ноябре пять сенаторов-демократов заявили, что не поддержат назначение на пост уроженки Советского Союза.

Сенатор от Республиканской партии Джон Кеннеди попросил ее объяснить свои связи с Всесоюзным ленинским коммунистическим союзом молодежи (ВЛКСМ) и потребовал предоставить подтверждение выхода из "организации молодых коммунистов", пишет "Лента.ру".

Омарова родилась в Казахстане. В 1989 поступила в МГУ, получила Ленинскую стипендию. В 1991 по студенческому обмену уехала в США. Получила докторскую степень по регулированию нефтяной отрасли, затем – второе образование и вторую докторскую по банковскому надзору. В 2006-20007 годах она была замминистра финансов в администрации Буша.

После работы в республиканском правительстве Буша стала резко леветь. Как сообщает NYP, она открыто заявляла, что "в СССР, в отличие от США, было гендерное равенство".

Что касается финансовой сферы, то в документальном фильме 2019 года под названием "Задницы: теория" она назвала культуру Уолл-стрит "типичной индустрией бездельников".

Омарова - фанат многих институций Нового курса Рузвельта – предлагала воссоздать "Национальное инвестиционное управление" (НИУ), фактически это – аналог Госплана.

Омарова также ярый противник криптовалют. Она считает, что монополия на платежные средства должна оставаться у государства.

Как отмечает телеграм-канал "Proeconomics", если бы Омарову утвердили на посту главы Управления финансового контроля США, это бы подтвердило серьезный левый поворот в Демпартии.

Теги: сауле омарова, минфин сша



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