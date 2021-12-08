На территории уральского завода нашли расчлененный труп без головы

На Среднем Урале трое мужчин подозреваются в убийстве своего знакомого. После этого несчастного расчленили.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, 7 декабря на территории одного из промышленных предприятий города Камышлов обнаружили фрагменты расчлененного тела. Было сразу же возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Очень скоро по подозрению задержали троих неработающих мужчин в возрасте 25, 27 и 33 лет. Следователями СКР были изъяты необходимые вещественные доказательства, в том числе с использованием современной криминалистической техники.

Как сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, эта жуткая история началась с того, что днем 7 декабря в дежурную часть полиции Камышлова поступил тревожный сигнал от службы безопасности местного коммерческого предприятия, что на территории завода в канаве по улице Строителей обнаружены останки расчлененного человеческого тела, сильно поврежденного огнем.

"Судя по внешним признакам найденных фрагментов, было очевидно, что погибшим являлся мужчина. На место ЧП выезжали руководители территориального ОВД, представители управления уголовного розыска регионального ГУ МВД, эксперты-криминалисты и кинолог со служебно-розыскной собакой, а также наши коллеги из СКР. Первым делом сыщики установили личность погибшего, им оказался молодой человек 1991 года рождения, проживавший в Камышлове недалеко от места обнаружения его останков. Безнаказанным это преступление не останется благодаря профессиональной работе оперуполномоченных, которые по "горячим следам" вычислили и задержали троих душегубов", - рассказал полковник Горелых.

По его данным, один из них проживал в Нижней Туре, второй - в Камышлове, а третий - в Каменском районе.

"Они уже дали признательные показания и сейчас содержатся под стражей. Виной всему, как это часто и бывает, стало чрезмерное злоупотребление алкоголем: между собутыльниками произошел конфликт в ванной комнате, закончившийся поножовщиной. А когда участники вечеринки поняли, что натворили, то при помощи электролобзика расчленили тело погибшего, спрятав в голову в морозильную камеру. Другие фрагменты вынесли в сумке на улицу и подожгли в канаве, где останки и были впоследствии обнаружены", - добавил Валерий Горелых.

В настоящее время решается вопрос о предъявлении всем троим обвинения и заключении их под стражу. Также по делу назначен комплекс судебных экспертиз.