08 Декабря 2021
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Коллаж, QR-код в кафе, сертификат о вакцинации (2021) | Фото: Накануне.RU

Врачи разделились поровну в отношении к обязательной вакцинации и QR-кодам

Врачи разделились почти поровну в отношении к обязательной вакцинации и QR-кодам, при этом подавляющее большинство считают информационную кампанию по убеждению граждан в пользе вакцинации неэффективной. Об этом свидетельствуют результаты опроса более 3 тыс. врачей с помощью мобильного приложения "Справочник врача", сообщает телеграм-канал "Медицинская Россия".

Обязательную вакцинацию поддержали 50% опрошенных врачей, против выступили тоже 50%.

Законопроект о QR-кодах с поражением в правах непривитых поддержали в текущем виде 25%, еще 17% за его ужесточение. При этом 22% врачей поддерживают законопроект в смягченном варианте, а 37% - категорически против законопроекта в целом. То есть и здесь разделение почти на две равные части.

87% считают информационную кампанию по убеждению граждан в пользе вакцинации неэффективной. Отмечают прежде всего такие причины: противоречивые заявления чиновников о ковиде и вакцине (61%), неспособность СМИ доступно объяснить пользу вакцин (60%), недостаточно аргументированные объяснения смертей и осложнений среди вакцинированных, отсутствие реальной статистики (59%), административное давление (56%), навязчивая реклама и призывы к дискриминации невакцинированных (55%).

Наиболее действенным выходом было бы освещение понятным языком информации о вакцинах, включая данные об их переносимости и последствиях (это указали 78%), прекращение призывов к дискриминации непривитых (63%), повышение доверия к врачам (62%), работа с врачебным сообществом с предоставлением достоверных данных о вакцинах (52%).

Таким образом, опрос показал, что никакого единого мнения врачебного сообщества по вакцинации и кодированию людей нет. Член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Румянцев назвал "не врачами" тех врачей, которые не поддерживают QR-коды. То есть занял ту позицию, которую многие врачи критикуют.

Анализ ковидной статистики также показывает ее полную неадекватность и отсутствие какого-либо положительного эффекта от вакцинации. Например, заболеваемость ковидом почти никак не определяет смертность от... ковида. Также нет связи с ростом общей смертности. Процент вакцинированных в регионе тоже никак не связан с ростом смертности, и рост этого процента не дает снижения смертности. Вина непривитых за рост смертности вообще не прослеживается.

Теги: вакцинация, ковид, врачи, QR-коды



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