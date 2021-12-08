08 Декабря 2021
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Политика За рубежом
Бранденбургские ворота, Берлин, Германия (2011) | Фото: Накануне.RU

В Германии избрали нового канцлера

Новым канцлером Федеративной Республики Германия стал Олаф Шольц. Его избрали на этот пост во время заседания немецкого парламента, сообщает Reuters.

Отметим, что новое коалиционное правительство формируется после выборов в Бундестаг, на которых победила Социал-демократическая партия Германии (СДПГ).

Ангела Меркель недавно покинула должность канцлера.

Политолог Александр Рар ранее отмечал, что пандемия изменила менталитет немцев: "Они теперь меньше за индивидуальную свободу, они в большинстве за сильную социальную и экономическую опеку государства. Это объясняет хороший рейтинг Шольца (СДПГ) – как министр финансов он стал в пандемию щедрым кошельком правительства".

Теги: Олаф Шольц, канцлер



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