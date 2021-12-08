08 Декабря 2021
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Спорт
Игорь Гамула (2021) | Фото: Mikhail Slain / CC BY-SA 3.0 / Wikimedia Commons

Умер известный футбольный тренер Игорь Гамула

Известный футбольный тренер Игорь Гамула скончался на 62-м году жизни.

"Сегодня ушёл из жизни бывший игрок и тренер нашего клуба Игорь Васильевич Гамула", - сообщила пресс-служба клуба "Ростов".

Футбольная общественность выразила соболезнования родным и близким Игоря Васильевича.

В качестве футболиста Гамула известен по выступлениям за "Зарю" (Луганск), СКА (Ростов), с которым стал обладателем Кубка СССР в 1981 году, "Ростсельмаш" (ныне - "Ростов"), "Атоммаш" (Волгодонск), "Кристалл" и "Таврия" (Херсон).

Будучи тренером Гамула работал в "Ростове", украинских "Таврие" и "Закарпатье", новороссийском "Черноморце", латвийской "Даугаве" и московском "Гераклионе".

Теги: Игорь Гамула, тренер, смерть



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