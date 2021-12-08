Умер известный футбольный тренер Игорь Гамула

Известный футбольный тренер Игорь Гамула скончался на 62-м году жизни.

"Сегодня ушёл из жизни бывший игрок и тренер нашего клуба Игорь Васильевич Гамула", - сообщила пресс-служба клуба "Ростов".

Футбольная общественность выразила соболезнования родным и близким Игоря Васильевича.

На 62-м году жизни скончался Игорь Гамула



Игорь Васильевич – прекрасный футболист и тренер, легенда двух непримиримых донских клубов – СКА и «Ростова», обладатель Кубка СССР-1981, очень яркий и жизнерадостный человек, проявивший себя во всех сферах футбола. Светлая память! pic.twitter.com/bZWUrpanTs — РФС (@rfsruofficial) December 8, 2021

В качестве футболиста Гамула известен по выступлениям за "Зарю" (Луганск), СКА (Ростов), с которым стал обладателем Кубка СССР в 1981 году, "Ростсельмаш" (ныне - "Ростов"), "Атоммаш" (Волгодонск), "Кристалл" и "Таврия" (Херсон).

Будучи тренером Гамула работал в "Ростове", украинских "Таврие" и "Закарпатье", новороссийском "Черноморце", латвийской "Даугаве" и московском "Гераклионе".