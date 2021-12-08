Тюменские активисты просят комиссию по этике "ответить за Корепанова" из-за сравнения невакцинированных с шахидами

Скандал вокруг высказывания председателя Тюменской областной думы, "единоросса" Сергея Корепанова о том, что "невакцинированные хуже шахида" продолжает набирать обороты. Как стало известно Накануне.RU, жители областной столицы подготовили коллективное обращение в комиссию по вопросам депутатской этики.

Председателя комиссии Анатолия Чепайкина попросили дать оценку этому высказыванию. Текст обращения опубликован в соцсетях.

"Дума - ответь за Корепанова! Вчера тюменцы подавали обращения в следственный комитет из-за скандального заявления Корепанова "невакцинированный хуже шахида". Но до сих пор ни один их депутатов Тюменской областной думы не давал оценок этому высказыванию. Группа активных тюменцев решила дать парламентариям такой шанс и направила коллективное обращение в комиссию по этике Тюменской облдумы. Теперь депутаты смогут либо применить к Корепанову одну из санкций (вплоть до лишения полномочий), либо за Тюменским парламентом навсегда останется клеймо: "Дума, где невакцинированных сравнили с шахидами", - говорится в обращении.

Напомним, 26 ноября депутаты тюменской облдумы большинством голосов поддержали федеральный закон о QR-кодах в общественных местах. "За" выступили 38 депутатов, четверо проголосовали "против", не стали голосовать три человека. Законопроект устанавливает запрет на посещение общественных мест без QR-кодов. Сообщается, что цель этих изменений - снизить нагрузку на систему здравоохранения и создать единый подход для всех регионов РФ в вопросе борьбы с коронавирусом. Регионы должны представить свои отзывы на поправки до их рассмотрения в Госдуме.