В Госдуме впервые за сессию нет ни одного больного коронавирусом - Володин

В Госдуме впервые с начала работы VIII созыва (с начала октября) нет ни одного болеющего коронавирусом депутата. Об этом сегодня на пленарном заседании сообщил глава палаты Вячеслав Володин.

Тем не менее, по его словам, сегодня совет Госдумы рассмотрит вопрос о пропускной системе, которая будет введена со следующей недели. "Гостям – представителям правительства, ведомств, экспертам - надо будет предъявлять QR-код или отрицательный ПЦР-анализ", - сообщил Володин.

Он добавил, что работникам аппарата и депутатам предъявлять такие документы будет не надо, потому что их и так отслеживают – вакцинированы ли они, имеют ли иммунитет после перенесенной болезни.

Накануне спикер Госдумы сообщил, что уровень коллективного иммунитета в парламенте составляет сейчас 94%.