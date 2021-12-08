В Госдуме впервые за сессию нет ни одного больного коронавирусом - Володин

08 Декабря 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Чубайс оставил "нанодырку от бублика"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России Москва
Вячеслав Володин (2018) | Фото: duma.gov.ru

В Госдуме впервые за сессию нет ни одного больного коронавирусом - Володин

В Госдуме впервые с начала работы VIII созыва (с начала октября) нет ни одного болеющего коронавирусом депутата. Об этом сегодня на пленарном заседании сообщил глава палаты Вячеслав Володин.

Тем не менее, по его словам, сегодня совет Госдумы рассмотрит вопрос о пропускной системе, которая будет введена со следующей недели. "Гостям – представителям правительства, ведомств, экспертам - надо будет предъявлять QR-код или отрицательный ПЦР-анализ", - сообщил Володин.

Он добавил, что работникам аппарата и депутатам предъявлять такие документы будет не надо, потому что их и так отслеживают – вакцинированы ли они, имеют ли иммунитет после перенесенной болезни.

Накануне спикер Госдумы сообщил, что уровень коллективного иммунитета в парламенте составляет сейчас 94%.

Теги: вячеслав володин, коллективный иммунитет, qr-коды, госдума



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 08.12.2021 00:08 Мск Володин объяснил, почему депутаты не показывают QR-коды в Госдуме
Ранее 07.12.2021 14:17 Мск В Госдуме так и не ввели вход по QR-кодам для посетителей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 7285

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети