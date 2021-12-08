08 Декабря 2021
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Политика Приволжский ФО Пермский край
Михаил Мишустин на Иннопром-2021 (2021) | Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В Прикамье 9 декабря ожидают премьера и двух федеральных министров

Завтра в Пермский край посетят председатель правительства РФ Михаил Мишустин, а также федеральные министры - глава минздрава Михаил Мурашко и министр культуры Ольга Любимова, передает корреспондент Накануне.RU.

Краевые власти предстоящий визит пока не комментируют. Точная программа пока тоже неизвестно. Однако, ожидается, что федеральные чиновники посетят строящееся здание новой инфекционной больницы и галереи.

Также в краевую столицу может прибыть полпред президента в ПФО Игорь Комаров.

Издание РБК-Пермь со ссылкой на свой источник сообщает, что на следующей неделе краевую столицу также может посетить бывший губернатор Пермского края, а ныне министр экономического развития РФ Максим Решетников.


Теги: министр, премьер, Мишустин, Мурашко, Любимова, визит в Пермь



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