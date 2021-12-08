08 Декабря 2021
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Политика В России Москва
Глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова (2016) | Фото: правительство.янао.рф

Правительство и Госдума не нашли личной заинтересованности в вакцинах у Поповой и Голиковой

Госдума и правительство России не нашли конфликта интересов в ситуации, когда одно и то же лицо является разработчиком вакцины от коронавируса и руководителем Роспотребнадзора. Речь об Анне Поповой.

Накануне коммунист Николай Коломейцев попросил провести парламентскую проверку публикаций в СМИ. Пресса указывала на возможный конфликт интересов главного санитарного врача, когда он становится одним из авторов патента на вакцину против COVID-19 (речь о препарате "ЭпиВакКорона" – Попова указана одним из разработчиков).

Первый зампред Госдумы Александр Жуков ("Единая Россия") сообщил, что запросы были сделаны в правительство и в центр "Вектор", разработавший "ЭпиВакКорону". "Авторское вознаграждение за разработку вакцины может выплачиваться при заключении договора. В случае с "ЭпиВакКороной" договора не было, и препарат выпускается в рамках госзаказа, поэтому авторы не получают вознаграждений", - заявил Жуков. Он добавил, что Роспотребнадзор не дает разрешение на применение вакцины – его выдает Росздравнадзор.  

"В правительстве считают, что личной заинтересованности Поповой нет", - рассказал вице-спикер палаты.

Он напомнил, что о вице-премьере Татьяне Голиковой были аналогичные запросы (и тоже от КПРФ), когда ее предлагали назначить главой Счетной палаты России. И правительство тогда дало аналогичный ответ.

Теги: анна попова, татьяна голикова, проверка, вектор, роспотребнадзор, конфликт интересов



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