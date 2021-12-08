У стрелявшего в МФЦ при себе была крупная сумма денег и десятки патронов

У Сергея Глазова, задержанного после стрельбы в МФЦ "Рязанский" в Москве, при себе обнаружили крупную сумму денег и более двух десятков патронов.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, в сумках у мужчины было свыше 27 тысяч евро, почти две сотни долларов, а также не менее 25 тысяч рублей.

У подозреваемого также нашли отвертку, микросхему для ноутбука и аккумуляторную болгарку.

Как пишет Mash, в МФЦ Глазов пришел за паспортом. При себе у бывшего подполковника СВР был травматический пистолет Глок-Т, переделанный под стрельбу самодельными патронами из гильз от боеприпасов для автомата АК-74.

По данным телеграм-канала, из-за того, что пистолет был переделан под автоматные патроны, его заклинило по меньшей мере три раза, в последний раз — намертво. В магазине осталось четыре патрона, еще 22 — при себе.

Ранее сообщалось, что Глазов на учете у психиатров и в наркодиспансерах не состоит, не имеет судимостей. На него не зарегистрировано никакого оружия.

СМИ писали, что задержанный доставлен в Следственный комитет на допрос, но его состояние нельзя назвать адекватным.

Также сообщалось, что после стрельбы он говорил, что не верит в пандемию. Стрелять мужчина якобы начал после того, как его не хотели пускать в МФЦ без маски.