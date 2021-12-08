08 Декабря 2021
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Общество Свердловская область
Участок для строительства &quot;Баден-Баден&quot; в Шарташском лесопарке (2021) | Фото: Накануне.RU

Зиганшин: Строительство "Баден-Бадена" не коснется озера Шарташ

Строительство второго термального комплекса "Баден-Баден" в Екатеринбурге никоим образом не коснется озера Шарташ. Об этом заявил директор Шарташского лесопарка Артур Зиганшин, рассказывая о первой очереди работ на территории пляжа "Экстрим", передает корреспондент Накануне.RU. На замечания местных жителей и общественников о том, что озеро является природным памятником и должно иметь охранную зону, он отметил, что на данный момент такого статуса участок не имеет.

Артур Зиганшин в Шарташском лесопарке(2021)|Фото: Накануне.RU

"В рамках реализации проекта предполагается воссоздать спортивную базу с различными активностями, в том числе виндсерфинг. Были учтены замечания от горожан по уменьшению объемов построек на этой территории. Прежде всего здесь предполагается воссоздать общественный пляж. У нас береговая линия по закону РФ должна быть в свободном доступе. Будут организованы точки питания, туалеты. Эта территория у нас не является ООПТ. У нас проект никоим образом не притрагивается и не затрагивает озеро Шарташ", - рассказал о планах Зиганшин.

Шарташский лесопарк(2021)|Фото: Накануне.RUУчасток для строительства "Баден-Баден" в Шарташском лесопарке(2021)|Фото: Накануне.RU

Несмотря на это экологи-активисты возмутились, заявив, что озеро не воспринимают как памятник природы, поскольку не собираются устанавливать охранную зону. По их словам, причина в том, что по нормам федерального законодательства охранная зона должна быть 1 км от берега, а следовательно строить в пределах этой территории станет незаконным, что не особо выгодно заинтересованным лицам.

В свою очередь представитель некоммерческой организации в сфере экологии Андрей Хазов поделился с Накануне.RU своими наблюдениями о несостыковке планов строительства с реалиями. По его словам, сохранность береговой защитной полосы выглядит "красиво" только на бумаге, в то время как на деле соблюсти все необходимые площади просто невозможно.

Андрей Ухазов в Шарташском лесопарке(2021)|Фото: Накануне.RU

"Береговая защитная полоса - 50 м. В 20 из них доступ должен быть свободный. В это же время водоохранная зона у Шарташа 200 м. Но даже если взять эти 20 м. - где они собираются строить? Здесь расстояние от берега до дороги 25-30 м. максимум. Где они собираются это делать, чтобы не нарушить водное законодательство? Им тогда надо отсыпать пляж песком и они будут это делать за счет озера, а у озера нельзя забирать территорию. Только за счет песка у них будет больше территория - дорогу они все равно не переместят", - отметил эксперт по экологии.

Зиганшин заверил всех присутствующих, что "Баден-Баден" и обустройство прилегающей к нему территории не выйдет за рамки законодательства и не затронет поселок Пески и местных жителей.

Теги: Баден-Баден, термальный комплекс, Шарташ



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