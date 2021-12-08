Свердловские промышленники предложили создать нормы, позволяющие сохранять здания-памятники

Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей вынес на федеральный уровень инициативу по совершенствованию законодательства, регламентирующего работу с объектами культурного наследия.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс", это способствовало созданию комиссии по работе с ОКН. Ее задачей будет участие в корректировке системы нормирования в отношении зданий - объектов культурно-исторического наследия. Экспертная группа, в которую вошли девелоперы, сотрудники крупных проектных институтов, Уральского государственного архитектурного университета и других профессиональных организаций разработала предложения по изменению существующей нормативной базы в отношении работы с памятниками. В частности, эксперты обратили внимание на противоречия современных требований по безопасной эксплуатации зданий и требований по сохранению историко-культурного наследия.

Как пояснил председатель комитета по строительству СОСПП, гендиректор "Атомстройкомплекса" Валерий Ананьев, чтобы приспособить здание-памятник под современные нужды и использовать на благо города, необходимо реализовать обязательные требования безопасности - санитарной, пожарной и т.д., однако их невозможно реализовать, если соблюдать нормы по работе с историко-культурным наследием.

"Например, наша компания планирует реставрировать объект культурно-исторического наследия - дом Шмидена на улице Красноармейской. По современным нормам для безопасной эксплуатации необходима вторая лестница, однако, поскольку это памятник, построить ее нельзя. Если исключить подобные коллизии из нормативной базы, то проекты по приспособлению исторических зданий станут прозрачными и понятными для инвесторов. Екатеринбург сможет уйти от проблемы постепенного разрушения памятников, сможет реализовать системный подход к реставрации исторических зданий, находить для них новые функции, чтобы они стали полезны горожанам", - отметил Ананьев.

Также эксперты обращают внимание, что сейчас обязательную по закону государственную историко-культурную экспертизу в России проводят физические лица - аттестованные эксперты. В стране их насчитывается около 600 и их заключения базируются на личном экспертном опыте и мнении, а не на единых системных требованиях. В результате разные эксперты могут давать различные заключения по одному и тому же объекту, а у инвесторов отсутствует возможность прогнозировать и планировать работу над проектом.

На прошлой неделе ключевые предложения СОСПП были рассмотрены на совместном заседании комиссии РСПП по строительству и жилищной политике и экспертной группы "Трансформация делового климата" по направлению "Градостроительная деятельность". По ее итогам принято решение о создании при экспертной группе комиссии по вопросам в сфере историко-культурной экспертизы при осуществлении строительства. В ее состав также планируют войти представители Главстройэкспертизы.