"Приходится одевать верхнюю одежду". Ученики сельской гимназии пожаловались на холод в классах

Ученики и педагоги единственной сельской гимназии в Варне попросили губернатора Алексея Текслера оказать помощь в проведении капитального ремонта образовательного учреждения, передает корреспондент Накануне.RU.

Гимназии в этом году исполняется 30 лет. По словам педагогов, в учреждении есть проблемы с крышей и окнами. Занятия приходится проводить под аккомпанемент капель воды во время дождя. Ученики добавили, что в классах холодно, поэтому приходится одевать верхнюю одежду.

Глава региона напомнил, что в этом году было принято решение на федеральном уровне о запуске программы капремонта школ. В регионе определено 17 объектов, в настоящий момент разрабатывается проектная документация. В этот перечень вошла и гимназия в Варне.

Алексей Текслер обратил внимание министерства образования и администрации муниципалитета на ситуацию. Он подчеркнул, что дети не должны учиться в верхней одежде, если такое есть, значит чиновники не дорабатывают.

"Если у нас где-то дети сидят в верхней одежде, это никуда не годится. Такие объекты должны попасть в программу в первую очередь. Я требую анализа в этой части. Если такое есть, срочно проблему решить. Доклад жду в течение недели, насколько эта проблема в регионе существует", - отметил глава области.