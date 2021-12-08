Бывшая жена Потанина потребовала половину его доли в "Норникеле"

Второй богатейший человек в России – предприниматель Владимир Потанин - столкнулся с одним из крупнейших в мире судебных исков в деле о разводе, сообщает Bloomberg.

Процесс может войти в число самых дорогих разделов имуществ наряду с разводами Билла Гейтса и Джеффа Безоса, отмечает агентство.

Бывшая жена Потанина Наталья потребовала 50% его доли в "Норникеле" на слушаниях о разделе имущества, которые прошли в лондонском суде. Активы, на которые претендует экс-супруга миллиардера, оцениваются в сумму более $7 млрд.

Помимо акций "Норильского никеля" она будет готова принять 50% всех дивидендов, выплаченных по акциям с 2014 года. По данным Bloomberg, Потанин с того времени получил около 487,3 млрд рублей в виде дивидендов.

Кроме того, Наталья Потанина, которая с 2016 года является резидентом Великобритании, добивается получения половины стоимости дорогого объекта недвижимости под названием "Осенний дом".

25 февраля 2014 года мировой судья расторг брак миллиардера Владимира Потанина с его бывшей женой Натальей. В браке супруги прожили почти 30 лет. У них трое детей.

После развода суд постановил признать имуществом Потанина элитную квартиру в Скатертном переулке в центре Москвы площадью 406,9 кв. м и часовню Святой Благоверной Тамары в подмосковной деревне Аносино. Наталья, в свою очередь, получила компенсацию в 380 млн руб. и три земельных участка с хозяйственными постройками в Московской области.

В 2017 году Пресненский суд Москвы отказался взыскать с одного из богатейших бизнесменов России 850 миллиардов рублей в пользу его бывшей супруги Натальи.

Кроме того, суд Москвы отказал бывшей супруге Владимира Потанина Наталье в признании за ней прав на 15% акций ГМК "Норильский никель" так как не нашел доказательств того, что акции ГМК принадлежат напрямую Потанину.

В мае Потанина добилась отмены решения лондонского суда, обвинившего ее в бракоразводном туризме, и подала новый иск о разделе имущества. Потанин подал апелляцию в Верховный суд Великобритании.