08 Декабря 2021
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Общество Челябинская область
собака, животное, грусть, жестокое обращение с животными (2017) | Фото: twitter.com/silviaballestra

Под Челябинском в 2022 году построят приют для бездомных животных

В Сосновском районе в 2022 году появится приют для бездомных животных. Об этом в ходе прямой линии сообщил губернатор Алесей Текслер, передает корреспондент Накануне.RU.

Глава региона напомнил, что один приют построен в Магнитогорске. В следующем году будет построен в Сосновском районе с теплыми вольерами. В него будут помещать животных, которые отлавливают в Челябинске.

Текслер призвал жителей, у которых есть животные, ответственно относиться к ним.

Теги: приют, бездомные животные,



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