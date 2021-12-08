Под Челябинском в 2022 году построят приют для бездомных животных

В Сосновском районе в 2022 году появится приют для бездомных животных. Об этом в ходе прямой линии сообщил губернатор Алесей Текслер, передает корреспондент Накануне.RU.

Глава региона напомнил, что один приют построен в Магнитогорске. В следующем году будет построен в Сосновском районе с теплыми вольерами. В него будут помещать животных, которые отлавливают в Челябинске.

Текслер призвал жителей, у которых есть животные, ответственно относиться к ним.