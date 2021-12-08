08 Декабря 2021
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Общество Челябинская область
Челябинский городской бор (2020) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске создадут две бригады лесников для обслуживания городского бора

В Челябинске будут созданы две дополнительные бригады для обслуживания территории городского бора. Такое решение было принято в ходе прямой линии с губернатором Алексеем Текслером, передает корреспондент Накануне.RU.

Жительница города рассказала губернатору, что ее беспокоит судьба челябинского городского бора, в последнее время много сухостоя и бревен, которые заграждают лыжные дорожки. Она попросила повлиять на работу лесничества.

Алесей Текслер отметил, что челябинским городским бором нужно заниматься. Необходимы дополнительные усилия, чтобы расчищать лес от сухостоя. Соответствующее поручение он уже давал министерству экологии.

Как рассказал министр экологии Сергей Лихачев, в 2016 году была создана бригада, которая обслуживает городской бор. В нее входит шесть человек. Он выступил с предложением создать еще две бригады по работе в городском бору и закупить технику. Это, по словам министра, позволит увеличить КПД проводимых мероприятий.

Губернатор предложение поддержал. Алексей Текслер подчеркнул, что работа в этом направлении будет усилена, отметив, что "бор должны содержать в надлежащем состоянии".

Теги: челябинский городской бор, Алексей Текслер, Сергей Лихачев,



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