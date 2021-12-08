В мэрии Тюмени нашли замену чиновнику, обвиняемому в хищении пяти миллионов

Директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта мэрии Тюмени Игорь Фролов уволен со своей должности. Исполняющим обязанности назначен замдиректора Евгений Ташланов, подтвердили Накануне.RU в пресс-службе администрации.

Трудовые отношения с чиновником были прекращены 6 декабря.

Напомним, Игорь Фролов, его родственница, консультант департамента, а также директор коммерческой организации попали под "уголовку" – им вменили хищение 5 млн руб. По данным следствия, Фролов в феврале 2020 и феврале 2021 гг. обманом вывел из бюджета 5 млн руб., выделенных по двум муниципальным контрактам на содержание и уборку автомобильных дорог в Тюмени.

Следователи СКР обыскали служебные кабинеты и места жительства всех фигурантов уголовного дела. В суд ушло ходатайство об аресте Фролова. Вину он признал и готов возместить причиненный ущерб.