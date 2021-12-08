08 Декабря 2021
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Политика Тюменская область Уральский ФО
администрация Тюмени, Тюменская городская дума (2018) | Фото: Накануне.RU

В мэрии Тюмени нашли замену чиновнику, обвиняемому в хищении пяти миллионов

Директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта мэрии Тюмени Игорь Фролов уволен со своей должности. Исполняющим обязанности назначен замдиректора Евгений Ташланов, подтвердили Накануне.RU в пресс-службе администрации.

Трудовые отношения с чиновником были прекращены 6 декабря.

Напомним, Игорь Фролов, его родственница, консультант департамента, а также директор коммерческой организации попали под "уголовку" – им вменили хищение 5 млн руб. По данным следствия, Фролов в феврале 2020 и феврале 2021 гг. обманом вывел из бюджета 5 млн руб., выделенных по двум муниципальным контрактам на содержание и уборку автомобильных дорог в Тюмени.

Следователи СКР обыскали служебные кабинеты и места жительства всех фигурантов уголовного дела. В суд ушло ходатайство об аресте Фролова. Вину он признал и готов возместить причиненный ущерб.

Теги: Игорь Фролов, мошенничество, назначение, увольнение



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Развитие сюжета:

Ранее 08.12.2021 15:42 Мск Арестована мать главы департамента администрации Тюмени, которому вменили хищение 5 млн
Ранее 08.12.2021 13:35 Мск Арестован глава департамента администрации Тюмени, которому вменили хищение 5 млн

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Ранее 08.12.2021 08:00 Мск Главе департамента администрации Тюмени вменили хищение 5 млн


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