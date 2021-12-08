Бизнесмен назвал "копеечной" стоимость земли в ООПТ у озера в Екатеринбурге

Стоимость территории Шарташского лесопарка, которую собираются "отдать" под строительство термального комплекса "Баден-Баден", все еще не определена. Об этом сегодня заявил журналистам директор лесопарка Артур Зиганшин, передает корреспондент Накануне.RU. К его словам присоединился инвестор и владелец термальных комплексов Евгений Кононов, который попытался ответить на вопрос, каким образом цена 26-го участка у озера Шарташ варьируется в районе всего 60 тыс. руб.

Напомним, что земельный участок на Уктусе, где сейчас располагается термальный комплекс, был приобретен по кадастровой стоимости в 50 млн руб., при том, что его площадь практически в восемь раз меньше. По словам Кононова, все дело в статусе земли.

"Этот вопрос надо все же к МУГИСО отправлять. Но на сегодняшний день участок имеет статус "лесного", а лесной участок действительно стоит копейки - это правда. Когда он выведется из лесов, его кадастровая стоимость абсолютно изменится. Кадастровая стоимость земель определяется связью характеристик, категорий и так далее. Вывод ее из ООПТ не относится к нему", - пояснил инвестор.

Однако на замечание журналистов о том, что вывод участка "за дешево" может причинить ущерб бюджету Свердловской области, директор лесопарка с владельцем комплексов заявили, что не являются специалистами-земельщиками или бухгалтерами, а потому советовали обращаться с вопросом в МУГИСО.

Зиганшин также обмолвился, что на данный момент речь не идет о выкупе земли, а только об аренде в рамках стратегии реализации инвестиционных областных проектов. На это общественники отметили, что после капитального строительства для выкупа территории препятствий не найдется.

Напомним, что бухгалтера из МУГИСО" давно привлекли внимание силовиков, а ближайший соратник губернатора Евгения Куйвашева – бывший министр Алексей Пьянков недавно получил обвинение в создании преступного сообщества.