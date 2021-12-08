Верховный суд проверит приговор по делу об убийстве Маркелова и Бабуровой

Верховный суд РФ отправил дело Никиты Тихонова и Евгении Хасис на пересмотр через десять лет после приговора. Националисты осуждены за убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой.

Пересмотр связан с решением Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который усомнился в беспристрастности присяжных.

ЕСПЧ посчитал, что в отношении подсудимых был нарушен пункт 6 Конвенции о правах человека, который гарантирует право на справедливый суд, передает РИА Новости.

Напомним, адвокат Станислав Маркелов и журналистка "Новой газеты" Анастасия Бабурова были убиты 19 января 2009 года в Москве на улице Пречистенка. Обвиняемыми стали один из основателей журнала "Русский образ" Никита Тихонов и активистка правозащитной организации "Русский вердикт" Евгения Хасис. Коллегия присяжных большинством голосов признала Тихонова и Хасис виновными в убийстве Маркелова и незаконном обороте оружия. Тихонов также признан виновным в убийстве Бабуровой и использовании поддельных документов.

В 2011 году Тихонов был осужден пожизненно, Евгения Хасис получила 18 лет заключения.