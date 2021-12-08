В Прикамье в огне погибли двое детей

В посёлке Притыка (Оханский район) в огне погибли двое детей, сообщили Накануне.RU в пермском краевом управлении СКР.

Сегодня ночью произошло возгорание в частном жилом доме. Во время тушения огня нашли тела мальчиков 2007 и 2010 г.р. На месте происшествия работают следователи-криминалисты, эксперт пожаротехник, руководитель и следователи Нытвенского межрайонного следственного отдела следственного управления. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

При осмотре тел на месте видимых следов, указывающих на то, что погибшие стали жертвами насильственного преступления, не обнаружено.