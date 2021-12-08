08 Декабря 2021
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Общество Свердловская область
Снег (2021) | Фото: Накануне.RU

Вице-мэр Екатеринбурга призвал водителей не парковать авто в местах уборки снега

Заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов обратился к жителям города с просьбой не оставлять личный транспорт в местах уборки снега.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, не следует парковать машины с нарушением правил под знаком "Остановка запрещена". По словам Бубнова, ключевым фактором успеха в такой работе является стабильное участие в ней представителей Госавтоинспекции.

Так, накануне на улице Большакова бригада рабочих вручную очищала покрытие проезжей части от снежно-ледяных образований. Применить спецтехнику на данном участке мешали припаркованные вдоль обочины автомобили.

"Личный автотранспорт, припаркованный под запрещающими знаками, значительно усложняет процесс уборки. Мы будем обращаться к сотрудникам ГИБДД с просьбой внимательней относиться к нарушениям правил дорожного движения. Это позволит выполнять не ручную, а более эффективную механизированную уборку", - заявил вице-мэр.

По данным комитета благоустройства администрации Екатеринбурга, во вторник полигоны приняли 488 тонн снега. А сегодня службы благоустройства задействуют 363 рабочих и 128 единиц техники для уборки города.

Теги: снег, мэрия, автомобили, Екатеринбург



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