08 Декабря 2021
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Линия по производству медицинских масок (2020) | Фото: Фонд святой Екатерины

Приставы Прикамья взыскали более 20 миллионов рублей с нарушителей "ковидных" мер безопасности

В 2021 году судебные приставы Пермского края взыскали более 20 млн рублей за несоблюдение мер по противодействию коронавирусу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

Всего с начала года приставам поступило около 9 тыс. исполнительных документов о взыскании штрафов за нарушение санитарно-эпидемиологических правил в период распространения коронавирусной инфекции.

Так, более 5 млн руб. взыскали с пермяков, которые отказывались носить маски. За нарушение режима самоизоляции при положительном результате теста на коронавирус, а также за невыполнение пермяками, прибывшими из-за границы, требований о размещении результатов ПЦР-тестирования на COVID-19 на сайте "Госуслуги" судебными приставами взыскано свыше 7 млн руб.

Кроме того, были оштрафованы предприниматели и юридические лица на сумму более 8 млн руб. за нарушения требований Роспотребнадзора по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия.

Кроме того, за оказание услуг без соблюдения противоэпидемических мероприятий действующим законодательством предусмотрено наказание в виде административного приостановления деятельности. В уходящем году судебными приставами Пермского края исполнено 45 подобных судебных решений.

Теги: коронавирус, штраф, ограничения, приставы



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