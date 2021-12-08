Приставы Прикамья взыскали более 20 миллионов рублей с нарушителей "ковидных" мер безопасности

В 2021 году судебные приставы Пермского края взыскали более 20 млн рублей за несоблюдение мер по противодействию коронавирусу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

Всего с начала года приставам поступило около 9 тыс. исполнительных документов о взыскании штрафов за нарушение санитарно-эпидемиологических правил в период распространения коронавирусной инфекции.

Так, более 5 млн руб. взыскали с пермяков, которые отказывались носить маски. За нарушение режима самоизоляции при положительном результате теста на коронавирус, а также за невыполнение пермяками, прибывшими из-за границы, требований о размещении результатов ПЦР-тестирования на COVID-19 на сайте "Госуслуги" судебными приставами взыскано свыше 7 млн руб.

Кроме того, были оштрафованы предприниматели и юридические лица на сумму более 8 млн руб. за нарушения требований Роспотребнадзора по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия.

Кроме того, за оказание услуг без соблюдения противоэпидемических мероприятий действующим законодательством предусмотрено наказание в виде административного приостановления деятельности. В уходящем году судебными приставами Пермского края исполнено 45 подобных судебных решений.