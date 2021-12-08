"Союз МС-20" с японскими космическими туристами стартовал к МКС

С Байконура успешно стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-20" и "туристическим" экипажем на борту. Об этом сообщает пресс-служба Роскомоса. Трансляция пуска велась в прямом эфире на сайте ведомства.

Пуск и полет ракеты-носителя прошли в штатном режиме. "Союз МС-20" вышел на орбиту.

На Международную космическую станцию отправился экипаж в составе россиянина Александра Мисуркина и японских туристов Юсаку Маэзавы и Йозо Хирано. Стыковка произойдет через 6 часов.

Как сообщалось, впервые на одном корабле полетят сразу два участника космического полета, став соответственно восьмым и девятым туристами, посетившими МКС. Подготовка экипажей на Байконуре продлилась почти три недели.

Этим пуском "Роскосмос" возобновляет пилотируемые туристические полеты в космос после 12-летнего перерыва. Ожидается, что туристы проведут на МКС 12 суток и вернутся на Землю 20 декабря.