08 Декабря 2021
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Общество Челябинская область
врач, вакцинация, медицина, здравоохранение (2021) | Фото: Пресс-служба УГМК

Южноуральский педагог пожаловалась на отстранение от работы из-за отсутствия прививки от коронавируса

В Челябинской области не будут отстранять от работы сотрудников, попавших под постановление об обязательной вакцинации от коронавируса, которые поставят первую прививку до 12 декабря. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер в ходе прямой линии, передает корреспондент Накануне.RU.

К губернатору обратилась педагог из Копейска. Она рассказала, что получила уведомление об отстранении от работы из-за отсутствия прививки, но не подписала документ. По ее словам, к "вакцинации она относится неоднозначно", но медотвод ей не дают, поэтому она спросила, как педагогам сохранить работу.

Напомним, в Челябинской области с 11 октября введена обязательная вакцинация против коронавирусной инфекции. Мера коснулась муниципальных и государственных служащих, сотрудников сферы образования, медицины, торговли и обслуживания.

Алексей Текслер подчеркнул, что в период пандемии требования санитарного врача обязательны к исполнению, поэтому надо было пройти вакцинацию или получить медотвод. Он отметил, что педагоги взаимодействуют с большим количеством людей и сами находятся в группе риска. Он призвал их ответственно отнестись к своему здоровью и здоровью детей.

Если первый компонент вакцины будет поставлен до 12 декабря, то от работы отстранять не будут. По словам губернатора, подавляющее большинство педагогов прошли вакцинацию, прививку не поставили чуть более 1 % сотрудников.

"Надо посоветоваться с врачами и пройти вакцинацию или получить медотвод", - подчеркнул он.

При этом он добавил, что только 2,6% вакцинированных южноуральцев заболели коронавирусом.

"Это статистика. Других мер защиты кроме вакцинации нет", - отметил он.

Теги: педагог, прививка, коронавирус, вакцинация,



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