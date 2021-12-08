В Европарламенте призвали к "тотальному бойкоту" Олимпиады в Пекине

Заместитель председателя Европарламента (ЕП) и заместитель главы Свободной демократической партии Германии (СвДП) Никола Бер призвала устроить тотальный бойкот зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

По мнению Бер, Евросоюз не должен "оставаться в тени США", а "встать на дыбы в вопросе соблюдения прав человека" и объявить тотальный бойкот Олимпиаде.

Зимние Олимпийские игры в Китае, по словам политика, являются "ошибочной площадкой в неправильном месте", пишет Regnum.

Напомним, ранее США приняли решение устроить дипломатический бойкот предстоящих Олимпийских игр в Китае. Позже к ним присоединилась Австралия.

В Японии заявили, что решат вопрос с бойкотом Олимпиады в Пекине "самостоятельно и своевременно".

Между тем, Пекин назвал намерение США устроить "дипломатический бойкот" предстоящих Олимпийских Игр "показным". Кроме того, в посольстве КНР в Вашингтоне заявили, что американских чиновников на Олимпиаду в китайской столице вообще не приглашали, поэтому их обещание не приезжать выглядит странным.