В Челябинской области снимут ограничение на работу заведений общепита в ночное время

В Челябинской области снимут ограничение на работу заведений общественного питания в ночное время. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер в ходе прямой линии, передает корреспондент Накануне.RU.

Алексей Теслер сообщил, что этот вопрос рассматривался накануне на заседании оперативного штаба. Сегодня глава региона подпишет распоряжение о снятии ограничения.

В результате предприятия общественного питания смогут работать в ночное время с 23.00 до 6.00.

Однако вход в заведения общепита будет осуществляться только по QR-коду или документу о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации.