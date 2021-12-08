08 Декабря 2021
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Общество Челябинская область
Коллаж, QR-код в кафе, сертификат о вакцинации (2021) | Фото: Накануне.RU

В Челябинской области снимут ограничение на работу заведений общепита в ночное время

В Челябинской области снимут ограничение на работу заведений общественного питания в ночное время. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер в ходе прямой линии, передает корреспондент Накануне.RU.

Алексей Теслер сообщил, что этот вопрос рассматривался накануне на заседании оперативного штаба. Сегодня глава региона подпишет распоряжение о снятии ограничения.

В результате предприятия общественного питания смогут работать в ночное время с 23.00 до 6.00.

Однако вход в заведения общепита будет осуществляться только по QR-коду или документу о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации.

Теги: общепит, ограничение, коронавирус,



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