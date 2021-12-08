Стрелявший в московском МФЦ не состоит на учете у психиатров

Сергей Глазов, задержанный по делу о стрельбе в московском МФЦ "Рязанский", на учете у психиатров и в наркодиспансерах не состоит. Об этом сообщает "Интерфакс".

По словам источника, москвич не имеет судимостей. На него не зарегистрировано никакого оружия.

Ранее СМИ писали, что задержанный доставлен в Следственный комитет на допрос, но его состояние нельзя назвать адекватным. Источники "Коммерсанта" сообщили, что мужчине назначат психиатрическую экспертизу.

Также сообщалось, что после стрельбы он говорил, что не верит в пандемию. Стрелять мужчина якобы начал после того, как его не хотели пускать в МФЦ без маски.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения на МФЦ "Рязанский" на улице Коновалова. В результате нападения скончались два человека – охранник и администратор, пострадали трое, в том числе 10-летняя девочка.