08 Декабря 2021
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Происшествия В России
Стрельба в МФЦ &quot;Рязанский&quot; на юго-востоке Москвы (2021) | Фото: telegram-канал SHOT / t.me/shot_shot

Стрелявший в московском МФЦ не состоит на учете у психиатров

Сергей Глазов, задержанный по делу о стрельбе в московском МФЦ "Рязанский", на учете у психиатров и в наркодиспансерах не состоит. Об этом сообщает "Интерфакс".

По словам источника, москвич не имеет судимостей. На него не зарегистрировано никакого оружия.

Ранее СМИ писали, что задержанный доставлен в Следственный комитет на допрос, но его состояние нельзя назвать адекватным. Источники "Коммерсанта" сообщили, что мужчине назначат психиатрическую экспертизу.

Также сообщалось, что после стрельбы он говорил, что не верит в пандемию. Стрелять мужчина якобы начал после того, как его не хотели пускать в МФЦ без маски.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения на МФЦ "Рязанский" на улице Коновалова. В результате нападения скончались два человека – охранник и администратор, пострадали трое, в том числе 10-летняя девочка.

Теги: мфц, стрельба, москва



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