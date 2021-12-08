08 Декабря 2021
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Общество Челябинская область
колодец люк канализация (2010) | Фото: mediaport.ua

В Челябинске мэрию района обязали выплатить 50 тысяч рублей ребенку, упавшему в колодец в сквере

Суд в Челябинске взыскал 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу ребенка, упавшего в открытый колодец в сквере, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В мае в сквере около ЮУрГУ четырехлетний мальчик наступил на люк колодца и частично провалился. Прокуратура установила, что колодец эксплуатируется администрацией района для подачи воды к фонтану. Люк колодца неплотно прилегает к опорным поверхностям. Мэрия района уже провела работы по закреплению люка путем электросварных работ, а также по засыпке колодца.

В ходе судебного заседания было установлено, что сотрудникам администрации Центрального района не приняты надлежащие меры к ремонту люка колодца, а также к осуществлению контроля за его исправным состоянием. Суд удовлетворил иск местной жительницы частично, взыскав с администрации компенсацию морального вреда в размере 50 тыс. рублей.

Теги: глава, ребенок, колодец, сквер,



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