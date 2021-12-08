В Нижневартовске мэрия выплатила 100 тысяч мальчику за травму на стройке

С администрации Нижневартовска взыскали компенсацию морального вреда в пользу десятилетнего ребенка, получившего травму во время игры на стройке, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.

Инцидент произошел в июле прошлого года. Мальчик вместе с другими детьми играл на объекте незавершенного строительства, который расположен рядом с детским спортивным учреждением, упал, получил травму, которая потребовала длительного лечения в больнице.

"Данный объект в нарушение требований закона не был собственником – администрацией города, законсервирован и огорожен, чем созданы условия для угрозы жизни и здоровью неопределенного круга лиц, в том числе несовершеннолетних. Прокурор, защищая права ребёнка, направил в суд исковое заявление о взыскании с администрации компенсации морального вреда", - говорится в сообщении.

Суд иск удовлетворил, мэрия выплатила в пользу пострадавшего 100 тыс. руб.

Также администрацию обязали провести консервацию опасного объекта. Объект реализован под жилую застройку и огорожен застройщиком в соответствии со строительными нормами и правилами.