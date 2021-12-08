На Урале осудили охотников, угрожавших ружьем инспекторам во время рейда

08 Декабря 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Чубайс оставил "нанодырку от бублика"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область Уральский ФО
ружье, улика (2018) | Фото: СУ СК РФ по Свердловской области

На Урале осудили охотников, угрожавших ружьем инспекторам во время рейда

Суд на Среднем Урале вынес приговор по делу об угрозе применения насилия к представителям власти во время рейда.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказались двое мужчин. Как показало расследование, вечером 15 августа 2020 года уполномоченные сотрудники проводили рейд в охотничьих угодьях Сысертского района. Там они встретили шесть охотников, представились им и попросили приготовить к досмотру документы и оружие.

Однако двое пьяных мужчин наотрез отказались выполнять законные требования государственного инспектора. Один из охотников вооружился гладкоствольным двуствольным ружьем, с помощью приятеля зарядил его двумя патронами 12-го калибра, после чего, поочередно направляя в сторону сотрудников, высказал им угрозу. А для запугивания и создания тревожной обстановки он сделал не менее двух выстрелов из указанного ружья.

Сегодня, 8 декабря, Сысертский районный суд вынес дебоширам свой приговор. Угрожавший инспекторам получил четыре года в исправительной колонии общего режима. Его сообщник отделался двумя годами лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.

Теги: охотники, рейд, угрозы, суд



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 7235

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети