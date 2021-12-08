На Урале осудили охотников, угрожавших ружьем инспекторам во время рейда

Суд на Среднем Урале вынес приговор по делу об угрозе применения насилия к представителям власти во время рейда.

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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказались двое мужчин. Как показало расследование, вечером 15 августа 2020 года уполномоченные сотрудники проводили рейд в охотничьих угодьях Сысертского района. Там они встретили шесть охотников, представились им и попросили приготовить к досмотру документы и оружие.

Однако двое пьяных мужчин наотрез отказались выполнять законные требования государственного инспектора. Один из охотников вооружился гладкоствольным двуствольным ружьем, с помощью приятеля зарядил его двумя патронами 12-го калибра, после чего, поочередно направляя в сторону сотрудников, высказал им угрозу. А для запугивания и создания тревожной обстановки он сделал не менее двух выстрелов из указанного ружья.

Сегодня, 8 декабря, Сысертский районный суд вынес дебоширам свой приговор. Угрожавший инспекторам получил четыре года в исправительной колонии общего режима. Его сообщник отделался двумя годами лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.