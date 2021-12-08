08 Декабря 2021
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Общество Краснодарский край
жкх, водовод, строительство, реконструкция, рабочие (2021) | Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани завершают реконструкцию Ейского группового водовода

В Краснодарском крае завершили строительство Ейского группового водовода, передает корреспондент Накануне.RU. Реконструируемый участок имеет протяженность почти в 11 километров.

Фактически новую ветку проложили в Ленинградском районе в сторону станицы Староминской.

"Это первый этап масштабной реконструкции Ейского группового водовода. Сегодня новый участок начали вводить в эксплуатацию. Протяженность ветки составила 10 километров 850 метров, на ее строительство из краевого бюджета выделили более 1 млрд рублей. Она заменила наиболее аварийный участок старого водовода, что позволит решить многолетнюю проблему и стабилизировать ситуацию с водоснабжением в северной зоне Краснодарского края", – сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Кубани, водовод строят в рамках реализации краевой госпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства». Магистраль обеспечивает питьевой водой Ейский, Щербиновский, Староминский, Кущевский районы Кубани и Азовский район Ростовской области. Вторую нитку магистрального водовода протяженностью в 95 километров планируется построить до 2024 года.

жкх, водовод, строительство, реконструкция, рабочие(2021)|Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае идет масштабная реконструкция сразу нескольких инфраструктурных объектов. Так, почти на год раньше срока завершили строительство 11-километрового участка Троицкого водовода. Новая ветка от хутора Веселый до Крымска позволила увеличить объем подачи воды около 500 тысячам жителей Геленджика, Новороссийска и Крымска. В Темрюкском районе построили новую ветку Таманского водовода протяженностью 16,5 км.

Также в крае реконструируются объекты водоснабжения по нацпроекту «Жилье и городская среда». В 2021 году строительство очистных сооружений закончили в Новокубанске и Белореченске.

Теги: водовод, развитие жкх, кубань, вениамин кондратьев, масштабная реконструкция



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