У сургутских "Свидетелей Иеговы"* забрали имущество в Тюмени

Ленинский районный суд Тюмени признал недействительным договор пожертвования от 2017 г., заключенный между местной религиозной организацией "Свидетели Иеговы"* в Сургуте и религиозным объединением "Свидетелей Иеговы" (Jehovan Todistajat) о безвозмездной передаче земельного участка общей площадью 960 "квадратов" и нежилого здания общей площадью 320 кв. м, расположенного в Тюмени по адресу 30 лет Победы, д. 115, строение 1, сообщили Накануне.RU в Объединённой пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Своим решением суд прекратил право владения землёй и зданием сургутской ячейкой "Свидетелей"* и исключил из единого государственного реестра недвижимости запись об этом. Земля и строение переданы в собственность Российской Федерации.

Напомним, 15 февраля 2020 г. возбуждено уголовное дело против участников сургутской ячейки "Свидетелей Иеговы"*. Три человека арестованы. Следователи отрицают информацию о пытках задержанных.

*"Свидетели Иеговы" - религиозное объединение, которое было признанно запрещенным в Российской Федерации.