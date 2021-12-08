08 Декабря 2021
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Тюменская область
Суд, молоток, правосудие (2021) | Фото: Накануне.RU

У сургутских "Свидетелей Иеговы"* забрали имущество в Тюмени

Ленинский районный суд Тюмени признал недействительным договор пожертвования от 2017 г., заключенный между местной религиозной организацией "Свидетели Иеговы"* в Сургуте и религиозным объединением "Свидетелей Иеговы" (Jehovan Todistajat) о безвозмездной передаче земельного участка общей площадью 960 "квадратов" и нежилого здания общей площадью 320 кв. м, расположенного в Тюмени по адресу 30 лет Победы, д. 115, строение 1, сообщили Накануне.RU в Объединённой пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Своим решением суд прекратил право владения землёй и зданием сургутской ячейкой "Свидетелей"* и исключил из единого государственного реестра недвижимости запись об этом. Земля и строение переданы в собственность Российской Федерации.

Напомним, 15 февраля 2020 г. возбуждено уголовное дело против участников сургутской ячейки "Свидетелей Иеговы"*. Три человека арестованы. Следователи отрицают информацию о пытках задержанных.

*"Свидетели Иеговы" - религиозное объединение, которое было признанно запрещенным в Российской Федерации.

Теги: Имущество, суд



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