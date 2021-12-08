Из "Листвяжной" подняли 50 тел шахтеров и спасателей

В Кемеровской области на поверхность подняли 50 тел шахтеров и спасателей, погибших на шахте "Листвяжная". Об этом сообщил телеграм-канал губернатора региона Сергея Цивилева.

Напомним, в результате взрыва на шахте погиб 51 человек. Остался не найденным последний погибший.

6 декабря в "Листвяжной" была восстановлена работа системы вентиляции, что позволило продолжить поиски погибших.

Пострадало при взрыве более сотни человек, двое из них находятся в больнице. Амбулаторно лечатся 95 человек, 9 сняты с амбулаторного наблюдения.