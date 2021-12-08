В Оренбурге всех школьников переводят на дистант с 9 декабря

В полумиллионном Оренбурге всех школьников с 9 декабря отправляют на дистанционное обучение. Городские власти связывают это решение с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом среди детей, о вспышке коронавируса в школах речи пока не идет.

"Перевод на электронное обучение с применением дистанционных технологий коснется школьников всех классов образовательных учреждений областного центра. До особого распоряжения приостанавливается также деятельность секций, кружков, в том числе и спортивных, не только в школах, но и в учреждениях дополнительного образования", - говорится в сообщении областного оперштаба по борьбе с коронавирусом, опубликованном на сайте горадминистрации.