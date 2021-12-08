В Челябинске на пассажира возбудили уголовное дело после кражи спасательного жилета из самолета

В Челябинске пассажир, прилетевший из Бишкека, украл спасательный жилет из самолета. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

Пропажу аварийно-спасательного жилета из-под пассажирского кресла обнаружили бортпроводники самолета после прилета рейса в Челябинск. Они обратились к сотрудникам транспортной полиции.

Личность пассажира установили. 37-летний мужчина рассказал, что похитил спасательный жилет из любопытства. Сумма ущерба составила более 4 тыс. рублей.