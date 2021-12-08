08 Декабря 2021
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Происшествия Челябинская область
самолет, пассажиры (2019) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске на пассажира возбудили уголовное дело после кражи спасательного жилета из самолета

В Челябинске пассажир, прилетевший из Бишкека, украл спасательный жилет из самолета. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

Пропажу аварийно-спасательного жилета из-под пассажирского кресла обнаружили бортпроводники самолета после прилета рейса в Челябинск. Они обратились к сотрудникам транспортной полиции.

Личность пассажира установили. 37-летний мужчина рассказал, что похитил спасательный жилет из любопытства. Сумма ущерба составила более 4 тыс. рублей.

Теги: головное дело, пассажир, кража, жилет,



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