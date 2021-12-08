08 Декабря 2021
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Политика За рубежом
санкции (2016) | Фото:voicesevas.ru/

США обсуждают сценарий, при котором Россию изолируют от мировой финансовой системы

США обсуждают с союзниками вариант санкций, равнозначный полной изоляции России от мировой финансовой системы в случае российского «вторжения» на Украину, сообщила замгоссекретаря США Виктория Нуланд.

По ее словам, фактическая изоляция будет иметь последствия для российского бизнеса и самих россиян, а также их возможностей для работы, путешествий и торговли.

Нуланд добавила, что США и их союзники по НАТО призывают Россию урегулировать через дипломатию все проблемы с Украиной.

При этом она считает, что Москва должна "снизить напряженность" и отвести войска, якобы сосредоточенные на границе, пишет Regnum.

Ранее сообщалось, что Запад снова угрожает санкциями России – на этот раз в случае якобы "вторжения" России на Украину. Однако, санкции теперь не точечные – по олигархам или окружению Владимира Путина – теперь это могут быть запретительные меры финансового, экономического характера.

При этом накануне Конгресс США опубликовал согласованный проект оборонного бюджета. Из него исключены санкции в отношении "Северного потока-2" (самой компании-оператора, а также всех участников проекта – подрядчиков, строителей и т.д.), а также другие поправки с рестрикциями в отношении России или россиян. Документ был опубликован сразу после завершения переговоров Владимира Путина и Джо Байдена.

Теги: сша, санкции, мировая финансовая система, виктория нуланд



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