"Страшной снегурочке" из Якутии сделали макияж и декольте

Городские власти Алдана в Якутии услышали критику горожан и сделали "страшной снегурочке" "макияж", также оформили "зону декольте". И все это буквально за одну ночь, отмечает издание Yakutia-daily.ru.

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Накануне внучка Деда Мороза, установленная в центре города, стала всероссийской звездой из-за неказистого лица. В соцсетях шутили: "Видимо, снегурочка весь год не просыхала". Кто-то отнесся с сочувствием: "Все так выглядим без ресниц и татуажа".

Кто-то из горожан воспринял отталкивающий вид снегурочки серьезно, были сообщения о том, что к сказочной красавице боятся подходить дети.

После обращений в горадминистрацию внучка Деда Мороза преобразилась: большие синие глаза, ресницы, румянец, улыбка с алыми губами, роскошное ожерелье и довольно глубокое декольте. Горожане называют это преображение "чудесами макияжа".