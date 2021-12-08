Почти 60% тагильчан привиты от ковида. В мэрии заявляют, что этого мало

Доля вакцинированных от коронавируса взрослых жителей Нижнего Тагила на сегодня составляет 59%. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

По данным лечебных учреждений города, ежедневно от ковида прививаются около 1 тыс. 800 тагильчан. Как заявили в мэрии, почти 60% привитых - этого недостаточно, чтобы создать коллективный иммунитет и начать послабления ограничений.

Также в администрации заверили, что лечебные учреждения полностью обеспечены вакциной против COVID-19. На сегодняшний день в распоряжении медиков 22 тысячи доз препарата: в наличии есть "Спутник V", "Спутник Лайт" и "ЭпиВакКорона". Прививочные кабинеты работают во всех городских поликлиниках, а на базе торговых центров в разных районах открыты шесть мобильных пунктов вакцинации.

Напомним, ранее вице-губернатор Павел Креков заявлял, что для коллективного иммунитета надо привить минимум 60% жителей Свердловской области. Однако затем в региональном оперштабе сообщили, что теперь нужно провакцинировать 80% населения.