08 Декабря 2021
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Общество В России
Александр Бастрыкин, лупа, ноутбук (2019) | Фото: twitter.com/tjournal

Бастрыкин возмутился "большим количеством оправдательных приговоров"

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел совещание, на котором жестко раскритиковал подчиненных из тех регионов, где чаще выносятся оправдательные приговоры. В число таковых попали Красноярский край, Хакасия, Татарстан, Костромская и Калужская области.

По данным СКР, в этом году в суды направлено 73 тыс. уголовных дел в отношении 82 тыс. обвиняемых Оправдано менее 1% подсудимых. Тем не менее, это возмутило Бастрыкина. Он отметил, что большинство оправдательных приговоров выносится по уголовным делам о преступлениях против личности.

По мнению председателя СКР, дело в "недостаточном качестве проведения следственных действий, особенно на первоначальном этапе сбора доказательств, неполноте проверки доводов фигурантов уголовного дела и в некоторых случаях затяжном характере расследования".

Еще один фактор роста оправдательных приговоров – суды с участием присяжных заседателей, считает Бастрыкин. С 2018 года суды с присяжными могут выносить приговор, начиная с уровня районного суда, - по делам об убийствах и причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом.

"Серьезной критике со стороны председателя СК России подверглась работа следственного управления СК России по Республике Татарстан, где отмечен рост количества оправдательных приговоров. Среди причин таких судебных решений названо в том числе признание совершенного фигурантом деяния малозначительным и не представляющим  общественной опасности", - говорится в сообщении СКР по итогам совещания.  

Теги: александр бастрыкин, оправдательный приговор, следственный комитет



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