08 Декабря 2021
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Всемирная организация здравоохранения, ВОЗ, World Health Organization, WHO (2018) | Фото: wikipedia.org

ВОЗ: "Омикрон" менее опасен, чем другие штаммы коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что штамм коронавируса "Омикрон" может нести в себе меньше угроз для заразившихся, чем другие существующие штаммы SARS-CoV-2.

По предварительным данным, он не способствует более тяжелому течению болезни, сообщил глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.

Однако, отметил он, необходимы дополнительные исследования. Для изучения нового штамма понадобится несколько недель.

Ранее ВОЗ сообщила, что новый штамм коронавируса "Омикрон" до сих пор не вызвал ни одной смерти. Кроме того, первоначальные данные свидетельствуют о том, что заразившиеся новым штаммом переносят COVID-19 в более легкой форме.

Отметим, "омикрон"-штамм быстро распространяется по миру. По данным ВОЗ, на сегодняшний день случаи заражения зафиксированы в 57 странах, пишет Regnum.

Теги: омикрон-штамм, омикрон, коронавирус



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