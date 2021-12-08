В Челябинской области заболеваемость ОРВИ выросла на 36%

В Челябинской области за неделю заболеваемость ОРВИ среди жителей выросла на 36,4%. Эпидемиологическая ситуация оценивается как неблагополучная, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Рост заболеваемости ОРВИ отмечается по всем возрастным группам, но самый большой рост зафиксирован среди школьников (40,9%) и детей 3-6 лет (36,1%).

Отмечается циркуляция вирусов гриппа А(H3N2) и В.

Добавим, что по состоянию на 6 декабря, прививку от гриппа поставили более 850 тыс. жителей региона, в том числе более 444 тыс. детей.