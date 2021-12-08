На Ямале глава департамента экономики избавился от приставки "и.о."

В правительстве Ямало-Ненецкого автономного округа произошли кадровые изменения. Директор департамента экономики округа Валерий Миронов избавился от приставки "и.о." и официально возглавил ведомство, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Ямала.

Указ о назначении уже подписан губернатором Дмитрием Артюховым.

Ранее Миронов занимал должность первого заместителя директора окружного департамента экономики. Обязанности руководителя начал исполнять с июля 2021 года после перехода Светланы Гусевой на пост главы окружной Счетной палаты.

Валерий Миронов родился 5 декабря 1988 года в селе Бессоновка Пензенской области. В период с 2008 по 2013 годы работал в коммерческих организациях. В сферу его деятельности входила оценка экономических показателей предприятия, позиционирование на рынке, развитие сети представительств и коммуникации с потребителями. В 2013 году, в должности консультанта министерства инвестиционного развития и внешнеэкономической деятельности Пензенской области, приступил к государственной службе в органах исполнительной власти.

С февраля 2016 по сентябрь 2020 года занимал должности начальника отдела, заместителя министра – начальника управления, первого заместителя в министерстве экономики Пензенской области.

После приезда на Ямал Валерий Миронов работал проектным менеджером в окружном департаменте экономики. По итогам открытого конкурса, в котором приняло участие 43 претендента из разных регионов России, был включен в резерв управленческих должностей.