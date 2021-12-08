"Возобладал здравый смысл": спикер ЗакСО о поддержке законопроекта о QR-кодах

Председатель Законодательного собрания Людмила Бабушкина рассказала, почему региональные депутаты решили поддержать проект федерального закона об обязательном применении QR-кодов в общественных местах.

Напомним, заседание по данному вопросу состоялось накануне в областном парламенте. Высказать свое мнение пригласили и противников кодов: для них в связи с эпидемиологической обстановкой был организован отдельный зал. Однако, несмотря на все их доводы, свердловские депутаты поддержали законопроект подавляющим большинством.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЗакСО, по словам Людмилы Бабушкиной, обсуждение прошло "максимально открыто".

"И Общественная палата Свердловской области его рассматривала, и к нам в региональный парламент приходили представители общественных организаций, которые приносили письма с требованиями не принимать решения по этому законопроекту. Всего мы получили 1 тыс. 765 обращений. На заседании выступали представители бизнеса, депутаты, которые работают не на профессиональной основе. Выступали представители профсоюзов, выступали, оперируя цифрами и фактами, представители Роспотребнадзора. Они призывали здраво воспринимать то, что предлагают и Правительство РФ, и медицинское сообщество. В итоге возобладал здравый смысл", - заявила Бабушкина.

По ее словам, при поддержке законопроекта депутаты "учли практически все предложения, которые нам высказывали, с которыми к нам обращались".

"Все эти предложения должны найти понимание и одобрение у тех, кто обращался к нам в Законодательное собрание. Рабочая группа работала несколько дней, она детально изучила все обращения. Мы консультировались с Роспотребнадзором, с министерством здравоохранения Свердловской области, с общественностью. Общественная палата Свердловской области изучала эти вопросы, мы вместе подготовили наши предложения. Я подписала этот документ, он направлен в Государственную Думу", - заключила спикер свердловского заксобрания.

Добавим, теперь проект рассмотрят депутаты других российских регионов. После этого его направят в Госдуму, которая и закрепит QR-коды в общественных местах на федеральном уровне.