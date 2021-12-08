Ученые из Университета Гонконга сделали первую фотографию омикрон-штамма коронавируса

Ученые медицинского факультета Университета Гонконга сделали первый детальный снимок омикрон-штамма коронавируса. На электронной микрофотографии, сделанной под микроскопом, запечатлена клетка почки обезьяны, зараженная SARS-CoV-2 Omicron.

На кадре видна поврежденная клетка с увеличившимися везикулами, содержащими маленькие черные вирусные частицы.

На снимке справа показаны непосредственно вирусные частицы с шипами в форме короны на поверхности.

Омикрон-штамм уже обнаружен в 57 странах, в том числе выявлен в России у двух граждан, вернувшихся их ЮАР. По данным Всемирной организации здравоохранения, Африка стала эпицентром распространения нового штамма, там стремительно растет число заболевших коронавирусом. Предположительно, мутации омикрон-штамма могут снижать нейтрализующую активность антител.