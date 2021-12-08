08 Декабря 2021
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Экономика В России
Центральный банк (2021) | Фото: Накануне.RU

В ЦБ планируют сделать кредитные каникулы постоянными

Рабочая группа экспертного совета по защите прав потребителей финуслуг при ЦБ разработала поправки, которыми предлагается распространить механизм кредитных каникул на потребительские кредиты, пишут "Известия".

По данным здания, инициативу еще рассматривают, ЦБ выработает решение до конца года.

Заемщик, имеющий потребительский кредит на срок не менее двух лет и попавший в тяжелую жизненную ситуацию, сможет обратиться в банк для получения отсрочки платежей на три месяца. При этом правительство может продлить льготный период до шести месяцев.

Поправками также предлагается сократить срок продолжительного заболевания, дающего право на кредитные каникулы, с двух месяцев до одного. Кроме того, предлагается дать возможность подавать заявку через "Госуслуги".

Отметим, с 2019 года механизм работает для ипотечных кредитов, а в 2020 году он действовал в качестве временной меры из-за пандемии коронавируса.

Теги: кредитные каникулы, цб рф, кредиты



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